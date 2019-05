Veel minder vergunningen afgegeven voor nieuwbouwwoningen

Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is in het eerste kwartaal van dit jaar fors gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er werden zo'n 12.500 vergunningen afgegeven, dat is ruim een kwart minder dan in het eerste kwartaal van 2018 en het laagste aantal in drie jaar tijd.

Vorig jaar werden in totaal 70.000 vergunningen verleend voor nieuwbouwwoningen, ongeveer hetzelfde aantal als in 2017. Tussen 2000 en 2008, voor de crisis, gaven gemeenten zo'n 80.000 vergunningen per jaar af.

Het aantal vergunningen is een vroege graadmeter voor wat er in de nabije toekomst aan woningen gebouwd gaat worden. Het duurt na het verlenen van een vergunning meestal nog zo'n twee jaar totdat een nieuwbouwwoning af is.

Omzet bouwsector gestegen

Hoewel er dus veel minder vergunningen zijn afgegeven, hebben Nederlandse bouwbedrijven wel een goed eerste kwartaal achter de rug. De omzet steeg in de eerste drie maanden van dit jaar met ruim 11 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Volgens het CBS is het meer dan tien jaar geleden dat de bouwomzet zo sterk steeg in een eerste kwartaal. Vooral grote bouwbedrijven met meer dan honderd werknemers deden het goed.