'Onderdanig gedrag van virtuele spraakassistentes zet aan tot seksisme'

Vrouwelijke spraakassistenten, zoals Siri en Alexa, vertonen onderdanig en flirterig gedrag, zelfs als ze seksistisch behandeld worden. Dat is de conclusie van een UNESCO-rapport dat afgelopen week werd gepubliceerd. Volgens de onderzoekers werken er te weinig vrouwen in de tech-wereld, waardoor problemen te vaak niet worden gesignaleerd.

De titel van het onderzoek, I'd Blush If I Could, is een verwijzing naar het standaardantwoord van Siri als een gebruiker haar uitschold voor bitch. In april veranderde dat naar het neutralere 'Ik weet niet hoe ik daarop moet reageren', maar ook andere stemassistenten geven timide antwoorden op grove beledigingen. Zo houdt webgigant Amazon's Alexa het op een 'Nou, dank voor de feedback' en zegt de Google Assistent dat ze het niet begrijpt.

Seksisme

De onderzoekers signaleren seksisme in producten waarin gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie, zoals de spraakassistenten. In Silicon Valley, waar een groot deel van de kunstmatige intelligentie-producten geprogrammeerd worden, is een overgroot deel van de medewerkers man. Dat houdt het seksisme in de apparaten in stand, denken de onderzoekers.

En dat is problematisch, stellen ze. Wanneer een spraakassistent verlegen reageert op de beledigingen, vergroot dat de normalisering van seksistische intimidatie en gescheld in het dagelijks leven. "Het geeft een impliciete boodschap af over hoe vrouwen en meisjes zich mogen uiten", schrijven ze. "En het maakt vrouwen het 'gezicht' van eventuele fouten in de hardware die voornamelijk geprogrammeerd zijn door mannen."

De onderzoekers geven enkele adviezen om het seksisme in de producten te verminderen. Zo zouden de stemmen zo geprogrammeerd moeten worden, dat ze gender-gerelateerde beledigingen sterk afkeuren.

Explosieve groei

Ook benadrukken de onderzoekers dat er geĆÆnvesteerd moet worden in de digitale opleiding van vrouwen. "Het aantal stemassistenten groeit explosief. We moeten nu dingen veranderen, omdat de technologieĆ«n steeds breder ingezet worden", zegt een onderzoeker tegen The New York Times.

In het rapport wordt daarnaast afgeraden de stemmen van de assistenten standaard vrouwelijk te maken. Dat suggereert dat vrouwen zich in het dagelijks leven ook onderdanig moeten gedragen, zeggen de onderzoekers. Er zou gekeken moeten worden naar een genderneutrale stem, die niet duidelijk mannelijk of vrouwelijk is.

Of dat snel gaat gebeuren, is nog maar de vraag: volgens een woordvoerder van Amazon is Alexa's vrouwelijke stem gekozen omdat het de "prettigste stem in de woonkamer van mensen brengt. Na veel testen kwam haar stem bovenaan."