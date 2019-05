Irak: Nederlandse IS-vrouwen niet vervolgd wanneer ze grondgebied betreden

Irak heeft Nederland toegezegd dat tien Nederlandse IS-vrouwen die nu nog in Noord-Syrië zijn, niet vervolgd zullen worden wanneer zij Iraaks grondgebied betreden. Dat schrijft minister Grapperhaus in een brief aan de Kamer. Daarmee is een belangrijke stap genomen om de vrouwen in Nederland te kunnen berechten.

Afgelopen weekend werd bekend dat Nederland geheime gesprekken voert met Irak over een veilige doorgang van tien Nederlandse IS-vrouwen en -kinderen uit Syrië. Er werd onderzocht of ze naar het Nederlandse consulaat in de Iraakse stad Erbil zouden kunnen reizen zonder opgepakt te worden, zodat ze later in Nederland berecht zouden kunnen worden.

Zonder toezegging van Irak riskeerden de vrouwen vervolgd te worden in Irak als ze dat land zouden betreden. Daarmee liepen de vrouwen het risico dat ze de doodstraf zouden krijgen, vanwege hun lidmaatschap aan terreurbeweging IS.

'Uitreizigers niet helpen'

Het Nederlandse OM wil de tien IS-vrouwen vervolgen, maar de rechter wil ze alleen bij verstek veroordelen als er door Nederland een uiterste poging is gedaan om ze naar Nederland te krijgen. De rechtbank in Rotterdam bepaalde eerder dat minister Grapperhaus moet onderzoeken of de tien vrouwen bij hun eigen proces aanwezig kunnen zijn. Grapperhaus trad daarom in gesprek met Irak.

Het kabinet zegt al tijden dat Nederland geen IS-strijders gaat helpen met hun terugkeer naar Nederland. Grapperhaus wijst er in zijn brief aan de Kamer op dat er met deze onderhandelingen ook geen besluit is genomen om de vrouwen terug te halen. Het beleid om Syriëgangers niet terug te halen naar Nederland verandert hiermee volgens hem niet.