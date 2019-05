Uitslag Songfestival aangepast, meer punten voor Duncan

Er is een fout gemaakt bij de puntentelling in de finale van het Songfestival. Dat meldt organisator European Broadcasting Union. Duncan Laurence heeft recht op meer punten. De Nederlander komt nu uit op 498 punten, dat waren er 492.

De jurypunten van Wit-Rusland waren uit de uitslag gehaald, omdat het land de uitslag van de eerste halve finale te vroeg naar buiten had gebracht. Door een menselijke fout is volgens de EBU vervolgens een "onjuist geaggregeerd resultaat" gebruikt bij de finale.

Kleine verschuivingen

Ook Italië, Rusland en Zwitserland hebben in de top vier meer punten gekregen, maar hun positie is verder niet gewijzigd. In de top tien is er wel een kleine verschuiving. Zweden staat nu op plek 5 (was 6) en Noorwegen gaat van plek 5 naar plek 6. Ook Noord-Macedonië stijgt (gaat van 8 naar 7), terwijl Azerbeidzjan van 7 naar 8 gaat.

"Uit respect voor zowel de artiesten als de leden van de deelnemende EBU-leden, willen we de uitslag van de finale volgens de regels rectificeren", aldus de EBU. "We bieden onze excuses aan dat deze fout niet eerder was opgemerkt."