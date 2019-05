Roep om vertrek May zwelt aan, Conservatieve fractieleider stapt op

De Britse premier May lijkt het einde van de dag te halen, maar de roep om haar te lozen zwelt aan in haar eigen partij. Ook verschillende Conservatieve ministers zeggen nu tegen Britse media dat May niet kan aanblijven. Even leek het erop dat er al vandaag over haar positie gestemd zou worden, maar het lijkt erop dat een vertrouwensstemming er in ieder geval tot vrijdag niet in zit.

Het vertrouwen in May bereikte een dieptepunt na een toespraak van May, gisteren. Om een meerderheid van het parlement achter haar brexit-akkoord te krijgen, beloofde ze in die speech onder meer een nieuw brexit-referendum bij genoeg steun voor haar deal. En ze zei dat ze het parlement meer zeggenschap zou geven over de relatie met de EU als het zich achter haar akkoord zou scharen.

Vooral het referendum schoot veel Conservatieven in het verkeerde keelgat. Haar brexitdeal is al drie keer weggestemd maar ondanks de onvrede over May, wilden tot vandaag zelfs veel gefrustreerde partijgenoten niet direct van haar af. Vandaag lijkt dat anders: prominente Conservatieven twijfelen een dag voor de Europese verkiezingen openlijk aan Mays positie. Per direct plaatsmaken, zeggen sommigen.

Conservatieve fractieleider stapt op

Zelfs de leider van de Conservatieven in het Lagerhuis, brexiteer en oud-premierskandidaat Andrea Leadsom, vertrekt uit onvrede. "Ik geloof niet dat we een soeverein Verenigd Koninkrijk kunnen blijven met de deal die nu is voorgesteld", schrijft ze in haar ontslagbrief. "Ik geloof niet langer dat onze benadering de referendumuitslag nakomt." Ze hekelt ook de mogelijkheid op een tweede referendum.

Vrijdag spreekt May met het invloedrijke 1922 Committee, waarin alle Conservatieve parlementsleden zonder kabinetspositie zitten. Dat zou vandaag hebben overlegd over een aanpassing aan de regels waarmee May afgezet kan worden. Omdat de premier in december een vertrouwensstemming overleefde, zou er volgens de huidige regels een jaar geen nieuwe vertrouwensstemming meer mogen zijn.

Ook van de oppositie, waar May de afgelopen tijd steun probeerde te vinden voor haar deal, hoeft de premier weinig te verwachten. "De retoriek is veranderd, maar de deal niet", zei Labour-leider Corbyn vandaag. "En ze ging niet op zoek naar een compromis tot na haar eigen vertrek-deadline. En toen ze het eindelijk alsnog deed, was ze al haar autoriteit al kwijt."