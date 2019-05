'Beperken van uitstoot lachgas bij Chemelot is klimaatklapper èn een koopje'

Drie fabrieken op industrieterrein Chemelot in Limburg hebben jarenlang onopgemerkt grote hoeveelheden lachgas uitgestoten. Lange tijd is daar niets aan gedaan, maar dat kan wel voor een relatief klein bedrag. Dat zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen.

NRC kwam erachter dat de uitstoot van de fabriek 50 procent hoger ligt dan tot nu toe aangenomen. Dat terwijl lachgas als broeikasgas 265 keer zo sterk is als CO2. Lachgas is schadelijk voor het milieu, maar er zijn geen wettelijke beperkingen.

De uitstoot van lachgas is al lange tijd een bekend onderdeel van het Nederlandse klimaatprobleem. Ruim 4 procent van de landelijke broeikasuitstoot komt van het gas. Veel is afkomstig uit de landbouw, maar een deel komt van de industrie. Chemelot neemt daar naar eigen zeggen "een goed deel" van voor zijn rekening.

Een voordeel is volgens het bedrijf dat deze uitstoot binnen 4 jaar tijd met 85 procent omlaag kan door katalysatoren te plaatsen. De kosten liggen tussen de 90 en 120 miljoen euro, wat relatief goedkoop zou zijn gezien de klimaatwinst. "Het is ook een mooie stap voor het beperken van de totale uitstoot", zegt lector Visser. Om klimaatverandering tegen te gaan moet Nederland volgens het klimaatakkoord de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent terugdringen ten opzichte van 1990.

2 procent besparing tot 2030

"De totale Nederlandse CO2-emissie bedraagt in 2019 naar mijn schatting ongeveer 180 megaton CO2", zo legt Visser uit. "Chemelot is goed voor een kleine 0,6 procent. Als daar 85 procent op wordt bespaard is dat dus geen zeer grote bijdrage aan het behalen van 2030-doelen, maar wel een nuttige." NRC noemt deze mogelijkheid vandaag een 'klimaatklapper'. Visser sluit zich hierbij aan. " Vooral ook omdat dit blijkbaar vrij goedkoop is."

Voor 2030 moet er nu nog 50 megaton aan uitstoot bespaard worden. Op die hoeveelheid is de besparing bij Chemelot bovendien 2 procent. "Dan is 100 miljoen euro een koopje", zegt Visser. Ter vergelijking: volgens Visser levert het terugbrengen van de maximumsnelheid op snelwegen van 130 naar 120 kilometer per uur een CO2-besparing van ongeveer 0,3 megaton op.

Vraag is wel wie hiervoor moet betalen. Of Chemelot dat voor eigen rekening wil nemen is de vraag. Het ministerie van Economische Zaken bekijkt de situatie nu bij Chemelot, laat een woordvoerder aan NRC weten. In juni spreekt het kabinet zich uit over de maatregelen die voor het klimaatakkoord voor 2030 genomen moeten worden. Daar zal dit onderdeel van zijn.