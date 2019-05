Jazzmuzikant en -presentator Cees Schrama (82) overleden

In zijn woonplaats Baarn is op 82-jarige leeftijd jazzmuzikant, -producer en -presentator Cees Schrama overleden. Bij het grote publiek was hij vooral bekend als presentator van het jazz-radioprogramma Sesjun, dat ruim dertig jaar lang te horen was bij de TROS.

Schrama kwam uit een muzikaal nest. Zijn moeder was concertpianiste, zijn vader speelde saxofoon. Als 8-jarige jongen begon Schrama met de accordeon, dat hij later "een rotinstrument" noemde. Hij stapte al snel over naar gitaar en ging later ook piano en orgel spelen.

Na zijn muziekstudie werd Schrama beroepspianist. Met verschillende jazzformaties speelde hij in de jaren 50 en 60 in binnen- en buitenland.

Golden Earrings en Shocking Blue

Hij beperkte zich niet tot de jazz. In 1966 werkte hij mee aan de plaat Winter Harvest van de Golden Earrings (toen nog met s aan het eind). Met piano, orgel, mellotron en vibrafoon drukte Schrama zijn stempel op het geluid van de band. Ook leert hij basgitarist Rinus Gerritsen piano spelen.

Daarna was Schrama te horen op nog drie Earrings-platen. Ook speelde hij mee op de wereldhit Venus van Shocking Blue. In 2014 vertelde hij daarover op tv in De wereld draait door: "Robbie van Leeuwen vroeg aan mij: kun je een introotje verzinnen? Ik dacht: jazz, een beetje Herbie Hancock. En dat heeft 't gedaan."

Intussen speelde hij ook in eigen formaties als Funky Eight en Casey & The Pressure Group. Met de single The heart of a woman scoorde Casey & The Pressure Group in 1971 een hitje.