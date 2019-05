Spijkers in koeienvoer geslagen in Roden

Op een boerderij in Roden zijn spijkers in balen kuilvoer geslagen. De koeien waarvoor het voer is bestemd, hadden daardoor dodelijk gewond kunnen raken.

De spijkers werden gisteren ontdekt door boerin Klaartje van Wijk en haar man. "Ik kan me niet voorstellen dat dit door kwajongens is gedaan", zegt ze tegen RTV Drenthe. "De balen staan midden op het veld. Je loopt hier niet zomaar even langs." Volgens Van Wijk is het ook lastig om spijkers door het stevige plastic heen te slaan.

Omdat spijkers het beschermende plastic van de balen hebben beschadigd, is er lucht bij gekomen, wat ertoe leidt dat het voer bederft. Om het zekere voor het onzekere te nemen, moeten alle balen volgens Van Wijk met een metaaldetector worden gecontroleerd.

Ramp voor de koeien

Het echtpaar heeft de spijkers gevonden voordat de koeien van de balen hadden gegeten. "De beschadigde balen zijn het ergste niet. Als we hier niet achter waren gekomen en de koeien dit hadden opgegeten, dan was de ramp voor de dieren niet te overzien geweest", zegt Van Wijk. Volgens de boerin is er geen grote materiƫle schade. "Maar je vraagt je toch af waarom mensen dit doen."

Het echtpaar heeft aangifte gedaan.