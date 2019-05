Grote antiterreuroefening in de Keukenhof

In de Keukenhof in Lisse is vanochtend een grote antiterrorismeoefening gehouden. Verschillende hulpdiensten deden mee aan de oefening. Ze kregen te maken met een gespeelde 'terreuractie' in het bloemenpark.

Ruim 250 medewerkers van onder andere politie, brandweer en ambulancediensten deden mee. "We spelen een terreursituatie na met veel doden en gewonden", zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep West. Om de oefening zo realistisch mogelijk te laten lijken werden tientallen figuranten ingezet.

Verspreid over het terrein lagen meerdere 'zwaargewonden':