Intern memo top justitie: kritisch blijven op elkaar

De top van het ministerie van Justitie en Veiligheid roept al zijn medewerkers op kritisch te blijven op elkaar. "Fouten maken mag, maar we moeten ook kritisch blijven en vragen stellen aan elkaar."

Dat staat in een intern memo dat de op één na hoogste ambtenaar, een dag na het opstappen van staatssecretaris Harbers, aan alle medewerkers van zijn departement heeft gestuurd.

Ambtenaren op het ministerie trokken aan de bel over het verdoezelen van cijfers in een rapportage over misdrijven door asielzoekers, maar er werd niets aan de rapportage aangepast. Daardoor verdwenen zware misdrijven als moord, doodslag en kindermisbruik onder het kopje 'overig'. "Onbedoeld", zei staatssecretaris Harbers vorige week al. En: "Het had niet zo gemoeten".

Structureel probleem

Maar het was wel gebeurd en Harbers zei gisteren verantwoordelijk te zijn en zich ook zo te voelen. Al voor het Kamerdebat gisteren verbond hij er zijn conclusies aan: dit zou zijn laatste dag in deze functie zijn. Rond half zeven trad hij af.

"Een moedig besluit, dat we moeten respecteren", aldus de top van het departement in het interne memo dat vandaag werd verstuurd.

Harbers is de vierde VVD-bewindsman op het ministerie van Justitie die tussentijds opstapt. Zijn partijgenoten Opstelten, Teeven en Van der Steur gingen hem voor. Kamerleden pleitten naar aanleiding van de eerdere affaires voor een grondig onderzoek en het maken van schoon schip.

CDA-leider Buma sprak in 2015 van "een sfeer op het ministerie waardoor ambtenaren denken dat zij een minister niet hoeven te informeren". Er werd een veranderprogramma op touw gezet. Over de inzet van ambtenaren daarbij was Harbers in het debat vol lof.

Maar ook gisteren hekelden Kamerleden de cultuur op het ministerie en spraken van een "structureel probleem".