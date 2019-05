Laatste campagnedag: dit kun je vanavond verwachten

De campagne voor de Europese Parlementsverkiezingen kende een aantal opvallende momenten. Zo was er het filmpje van de SP, waarin de partij met het karakter 'Hans Brusselmans' de draak stak met de PvdA. En er was de door Rutte opgezochte tweestrijd met Baudet, waarvan het debat in Pauw vanavond het gevolg is.

Volgens politiek verslaggever Ron Fresen was voor de verkiezingscampagne dit jaar meer media-aandacht dan in andere jaren. "Dat is een optelsom van verschillende dingen. Er is bij deze verkiezingen een nieuwkomer, Forum voor Democratie, die bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen in een klap de grootste werd. Rutte zoekt nadrukkelijk de strijd op met Baudet. Maar wat ook zeker meespeelt, zijn de brexit, de onrust in de wereld en de vluchtelingencrisis. Daardoor was en is er meer aandacht voor Europa en de rol die de EU kan spelen."

Fresen denkt dat ook meespeelt dat er twee Nederlandse 'Spitzenkandidaten' zijn. Dat zijn lijsttrekkers van Europese fracties die voorzitter willen worden van de Europese Commissie. Nederlandse kandidaten zijn PvdA'er Frans Timmermans (namens de Europese sociaaldemocratische fractie) en GroenLinks-politicus Bas Eickhout (voor de Groenen). De fractie die na de verkiezingen de grootste is, mag de Commissievoorzitter leveren.

Opkomst

Maar of alle extra aandacht tot een hogere opkomst gaat leiden, is de vraag, denkt Fresen. "Europa blijft voor veel mensen toch een beetje een ver-van-mijn-bed-show. Ik ben benieuwd of we de 40 procent gaan halen."

Bij de vorige Europese Parlementsverkiezingen in 2014 ging iets meer dan 37 procent van de Nederlanders stemmen. In België is de opkomst vaak het hoogst - in 2014 bijna 90 procent van de bevolking - maar daar zijn mensen verplicht om naar de stembus te gaan. Bij de vorige Europese verkiezingen gingen in Slowakije de minste mensen stemmen: slechts 13 procent.

