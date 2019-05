Nederlands marineschip onderschept 1600 kilo cocaïne in Caribisch gebied

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen heeft vorige week ruim 1600 kilo cocaïne onderschept in het Caribisch gebied. De Koninklijke Marine deed de drugsvangst samen met de Amerikaanse kustwacht, meldt het Nederlandse ministerie van Defensie.

De drugs en de vier opvarenden van het smokkelschip zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. De autoriteiten in de VS zijn verantwoordelijk voor de vervolging van de verdachten.

Waar de smokkelaars en de drugs vandaan komen, wil het ministerie niet kwijt. Omdat er nog operaties gaande zijn tegen drugssmokkel, wil het ministerie van Defensie ook niet zeggen waar in de Caribische Zee de onderschepping was. "We willen de smokkelaars niet wijzer maken dan ze al zijn", zei een woordvoerder.

De Zr.Ms Groningen is sinds eind vorige maand actief in het Caribisch gebied. Het schip wordt gebruikt bij drugsbestrijdingsoperaties en humanitaire hulpverlening. Ook is het inzetbaar voor kustwachttaken als het opsporen van illegale visserij en milieudelicten.