Zonder versterking zou Notre-Dame bij harde wind kunnen instorten

De brand in de Notre-Dame in Parijs en de instorting van het dak en de spits hebben de structuur van het bouwwerk zo verzwakt dat muren bij zware windstoten van 90 kilometer per uur zouden instorten, als er geen versterkingen zouden zijn aangebracht. Mogelijk had dat zelfs bij lagere windsnelheden al kunnen gebeuren, omdat dragende materialen door de brand kunnen zijn verzwakt en de wind door het verdwijnen van ramen ongehinderd naar binnen kan blazen.

Dat heeft ingenieur Paolo Vannucci van de Universiteit van Versailles Saint-Quentin berekend. Hij werkte in 2016 al mee aan een onderzoek naar de brandrisico's in de Notre-Dame. Daarvoor werd een wiskundig model opgesteld om de stabiliteit van het bouwwerk te kunnen berekenen.

Afname stabiliteit

Na de brand van 15 april werd het model gebruikt om de gevolgen van blootstelling aan wind te berekenen. De conclusie is dat de stabiliteit van de constructie door die brand met 60 procent is afgenomen. Voor de brand en de instorting van het dak kon het bouwwerk windsnelheden van 220 kilometer per uur doorstaan, na de brand waren dat nog snelheden van 90 kilometer per uur. Die komen in Parijs een tot drie keer per jaar voor.

Ook de Franse autoriteiten houden rekening met verdere instorting. Bij de opruimwerkzaamheden in de kathedraal wordt gewerkt met robots.

Op foto's van de opruim- en restauratiewerkzaamheden is ook te zien, dat er versterkingen zijn aangebracht.