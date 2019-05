Monument in Oss voor overleden kinderen Stint-ongeluk

Er komt een monument voor de kinderen die overleden bij het Stint-ongeluk in Oss. Op 20 september, precies een jaar na het drama, wordt het onthuld. Dat maakte de gemeente Oss vanmiddag bekend.

Het monument krijgt de naam Vlinderboek. Bij het ongeluk met de Stint vorig jaar kwamen vier kinderen om het leven en raakten er twee zwaargewond.

Het is nog niet duidelijk hoe het monument eruit gaat zien, wel is bekend dat het ongeveer een meter hoog wordt. Het wordt in een park in Oss geplaatst en niet op de plek van het ongeluk. "Dat is namelijk een onrustige plek met veel omgevingsgeluid", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep Brabant. Ook hebben NS-medewerkers aangegeven het confronterend te vinden als het monument te dicht bij het station staat.

Het monument is niet alleen bedoeld voor de slachtoffers en nabestaanden van het spoordrama. "Het is er voor iedereen uit onze gemeente die een kind mist", benadrukt burgemeester Buijs-Glaudemans.

Het monument vertelt het verhaal over de emoties bij het verlies van een kind. De eerste schetsen zijn al gemaakt, maar blijven nog even geheim. De naam Vlinderboek komt van de vlinder, die volgens de gemeente symbool staat voor kleur geven aan het leven.