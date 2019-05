Terrorismeverdachten Arnhem-groep naar Pieter Baan Centrum

Vijf mannen die vorig jaar in Arnhem en Weert zijn opgepakt vanwege vergevorderde plannen voor een aanslag, moeten naar de psychiatrische observatiekliniek Pieter Baan Centrum. Dat heeft de rechtbank besloten.

Het OM had om opname in het Pieter Baan Centrum gevraagd om zicht te krijgen op het recidivegevaar. Het gaat om mensen die klaarblijkelijk van plan waren velen te doden en zichzelf op te blazen, zegt officier van justitie Ferry van Veghel. Een aantal van hen was al eerder met justitie in aanraking gekomen voor terroristische misdrijven.

Onderzoek in het Pieter Baan Centrum is volgens het OM nodig omdat de verdachten tot nu toe medewerking aan een psychologisch onderzoek hebben geweigerd. Later vandaag beslist de rechter-commissaris of een zesde verdachte ook naar het centrum moet.

De advocaten van de verdachten verzetten zich tegen een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Volgens hen is de kliniek niet objectief. "Ik zou mijn client dan ook adviseren onder de deken te blijven liggen", zegt advocaat Bart Nooitgedagt.

Kalasjnikovs

De terrorismeverdachten werden vorig jaar september in Weert en Arnhem aangehouden. De mannen waren volgens het OM ver met de voorbereidingen van een aanslag tijdens een groot evenement in Nederland. Daarbij zouden ze kalasjnikovs, bomgordels en een autobom gebruiken.

De 34-jarige Irakees Hardi N. is volgens het OM de spil van de groep. Hij is eerder veroordeeld voor een uitreispoging naar Syriƫ en het financieren van jihadstrijders.

Infiltratie

Justitie kwam N. op het spoor na een tip van de AIVD. In het onderzoek slaagden politie-infiltranten erin het vertrouwen van de groep rond N. te winnen. De infiltranten leverden vuurwapens, die onklaar waren gemaakt, aan de verdachten.

Ook lieten zij de verdachten in een vakantiehuisje trainen met automatische aanvalswapens en bomvesten. Van die training werden met verborgen camera's opnamen gemaakt.