Belgische artsen naar kampen Syrië om kinderen te helpen

De Belgen hebben een lijst met 51 Belgische kinderen die dringend hulp nodig hebben. Van hen zijn er vijftien slecht aan toe. Het team wil zich niet beperken tot Belgen en heeft ook om een overzicht van Nederlandse kinderen gevraagd.

De reis loopt via Irak en een veerboot over de Tigris naar het noordoosten van Syrië. De artsen willen langs bij de kampen Al-Hol, Al-Roj en Ain Issa. In oktober was de ploeg er ook al een week. Loots: "Toen gingen we om te kijken hoe de kinderen er leven, nu gaan we om te voorkomen dat ze sterven."

Kans op ontsnapping

Loots benadrukt dat hereniging met moeders het grootste probleem is. De Koerdische autoriteiten laten kinderen niet weggaan zonder moeders, die vaak getrouwd waren met een IS-strijder, of zelf aanhanger waren van de terreurgroep. Loots waarschuwt dat veel Europese vrouwen in de kampen niet meer geloven in repatriëring en daarom uit de kampen proberen te ontsnappen. "Het is hoog tijd dat die mensen hier naartoe worden overgebracht en berecht."

In het uiterste geval vindt Loots dat de kinderen toch zonder hun moeder mogen terugkomen. "Kinderen die in levensgevaar verkeren, moeten niet de dupe worden van de daden van hun ouders."