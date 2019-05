Netto-vakantiegeld deze maand vaak iets lager

Deze week krijgt werkend Nederland weer vakantiegeld op de rekening gestort. Dit zal in veel gevallen iets minder zijn dan vorig jaar. Dat komt door de invoering van een hoger belastingtarief voor vakantiegeld voor inkomens vanaf 34.000 euro, aldus salarisverwerker ADP.

Voor mensen met een modaal inkomen, zo'n 36.000 euro bruto per jaar, zal er weinig veranderen. Deze groep is hooguit zo'n 3 euro extra aan belastingen kwijt. Bij een inkomen van anderhalf keer modaal is dat 5 euro. Mensen met een minimumloon gaan er netto juist enkele tientjes op vooruit.

Werknemers die tussen de 68.500 euro en 98.000 euro per jaar verdienen, zullen er misschien wel wat van merken. Dat komt doordat deze groep in een hoger belastingtarief valt. Werknemers die twee keer modaal verdienen, betalen 117 euro meer belasting over hun vakantiegeld.

8 procent

Het vakantiegeld is gekoppeld aan het brutoloon. Vaak bedraagt het 8 procent van het jaarsalaris. Het Nibud stelde een tabel samen die gaat tot het maandloon van 4500 euro: