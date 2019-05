Vier nieuwe ministers aangetreden in overgangskabinet Oostenrijk

Vier nieuwe ministers doen hun intrede in het Oostenrijkse overgangskabinet. Daarnaast schuift de minister van Financiën schuift een plekje op en wordt als vicekanselier de rechterhand van bondskanselier Kurz.

De Oostenrijkse regering viel afgelopen weekend vanwege het schandaal rond vicekanselier Strache, de voorzitter van de rechts-populistische partij FPÖ. Hij raakte in opspraak door een video waarin hij zich met FPÖ-fractievoorzitter Gudenus open lijkt te stellen voor corruptie in aanloop naar de verkiezingen van 2017.

Hij was bereid bouwopdrachten te geven aan een dubieuze Russische investeerder in ruil voor invloed op een van de belangrijkste kranten van Oostenrijk.

Kanselier Kurz (ÖVP) trok daarop zelf de stekker uit het rechts-conservatieve kabinet en vroeg om nieuwe verkiezingen. Alle vier de FPÖ-ministers stapten op.

Experts

De nieuwe vicekanselier is Hartwig Lower, eerder minister van Financiën. De nieuwe ministers zijn voornamelijk experts in hun vakgebied. Een voormalige hoge legerofficier, Johann Luif, is de nieuwe minister van Defensie. De jurist Eckart Ratz wordt op Binnenlandse Zaken gezet.

De jonge (36) zakenvrouw Valerie Hackl heeft vanaf haar studie bedrijfskunde een succesvolle carrière in de vervoerssector gehad. Tot aan haar benoeming als minister van Verkeer en Infrastructuur was zij bedrijfsleider van Austro Control, de Oostenrijkse luchtverkeersleiding.

De nieuwe minister van Sport is de biowetenschapper Juliane Bogner-Strauss. Waltner Poltner, de nieuwe minister Sociale Zaken en eerder afdelingshoofd van dat ministerie is de enige nieuwe minister die niet ÖVP, maar eerder SPÖ(sociaal-democratisch)-gezind is.