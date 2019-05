Nederlandse grensregio's zijn gebaat bij grenzeloos Europa

Amsterdam en Utrecht zijn nog steeds de aantrekkelijkste steden van Nederland om in te wonen. Maar als er geen grenzen zouden zijn, zouden ook Eindhoven, Maastricht en Heerlen tot de tien meest aantrekkelijke steden van het land behoren.

Dat staat in de nieuwe Atlas voor Gemeenten, die vandaag wordt gepresenteerd. Andere steden in de top 10 zijn: Amstelveen, Haarlem, Den Bosch, De Haag, Nijmegen en Amersfoort. Eindhoven staat nu op plek 13, Maastricht op 37 en Heerlen op 43.

In de nieuwe Atlas worden de bevolkingstrends voor Nederlandse gemeenten over een periode van vijftig jaar gepresenteerd. Zo staat er dat Utrecht en Amsterdam in de jaren 70 de meeste bevolkingskrimp hadden, terwijl de steden nu juist de aantrekkelijkste van het land zijn.

Grensregio's

De groei van de populaire steden in de Randstad gaat vooral ten koste van gemeenten in de grensregio's, zoals Roosendaal, Hengelo en Heerlen. Als barrières op het gebied van werk en regelgeving in Europa zouden verdwijnen, profiteren met name de steden in Limburg, omdat er in de buurlanden veel werk is.

Ook in Brabant, Gelderland en Twente zouden mensen er baat bij hebben. Steden in het noorden van het land, zoals Emmen, zouden er minder voordeel van hebben, omdat in die regio over de grens minder werk is te vinden.