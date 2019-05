Faillissement dreigt voor Britse staalreus British Steel

Het doek dreigt te vallen voor het Britse staalconcern British Steel. Het bedrijf met 5000 werknemers verkeert in grote financiƫle problemen en heeft uitstel van betaling aangevraagd. De Britse regering is niet bereid om met een noodlening van 30 miljoen Britse pond over de brug te komen.

British Steel is de op een na grootste staalfabrikant van het Verenigd Koninkrijk, na Tata Steel UK. Het staalbedrijf heeft de laatste tijd zwaar te lijden onder het zwakke Britse pond, hoge energiekosten, de moeilijke staalmarkt en de onzekerheid rond de brexit. British Steel heeft aan de oostkust een grote fabriek in Scunthorpe en twee fabrieken in Teesside. In Frankrijk staat ook nog een fabriek.

Hoogovens

British Steel ontstond 50 jaar geleden uit veertien staalbedrijven en moest een sterk nationaal staalconcern gaan vormen. In 1999 fuseerde het met Hoogovens tot Corus , dat in 2007 werd overgenomen door het Indiase Tata Steel. In 2016 werd het bedrijf voor een symbolische Britse pond gekocht door investeringsmaatschappij Greybull Capital, in de hoop het staalbedrijf nieuw leven in te blazen. Maar dat heeft niet mogen baten.