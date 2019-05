Omaanse auteur Alharthi krijgt Man Booker International Prize

De Omaanse schrijfster Jokha Alharthi heeft de Man Booker International Prize gewonnen. Ze krijgt de prestigieuze literatuurprijs voor Celestial Bodies, dat uit het Arabisch is vertaald. Het boek gaat over Omans geschiedenis van slavernij, die in het land pas in 1970 werd afgeschaft.

De Man Booker International Prize is de tegenhanger van de Man Booker Prize. De laatste is exclusief bedoeld voor werken in het Engels. De internationale variant is voor boeken die naar het Engels zijn vertaald.

Het is voor het eerst dat een werk dat oorspronkelijk in het Arabisch is geschreven de prijs krijgt. Alharthi krijgt samen met de vertaler van het boek, Marilyn Booth, 50.000 pond.

Ook Tommy Wieringa was genomineerd, met De dood van Murat Idrissi.