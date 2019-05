'Nieuwe Tarantino-film fijn, maar geen meesterwerk'

"Een hommage van Tarantino aan het medium film en aan Hollywood in de jaren 60", zo omschrijft de Nederlandse filmjournalist Robbert Blokland de nieuwe film van Quentin Tarantino. Gisteravond ging Once upon a Time in Hollywood in première op het prestigieuze filmfestival in Cannes, precies 25 jaar na Tarantino's blockbuster Pulp Fiction.

De regisseur verzocht het publiek voor de vertoning om het verhaal achteraf niet te verklappen. "Alles wat je te veel weet over de film gaat ten koste van het kijkgenot", zegt Blokland in Met Het Oog Op Morgen. "Hij maakt een paar keuzes waarvan je denkt: waarom doe je dat?"

Het verhaal

De film speelt zich af in het Los Angeles van 1969, een tijd waarin oude censuurregels werden afgeschaft en films met seks en geweld verschenen. Het is de negende in een reeks Tarantino-films.

Tv-ster Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) en zijn vaste stuntman Cliff Booth (Brad Pitt) proberen aan de bak te komen in Hollywood. "DiCaprio en Brad Pitt zijn echt fantastisch in deze rol, je zal zien waarom", zegt Blokland.

Volgens de filmjournalist komt de nieuwe film qua flair heel dicht in de buurt van Pulp Fiction. "Veel verwijzingen, veel knipogen en een fantastische soundtrack", vergelijkt Blokland. "Het is wel een film die meer visueel tot de verbeelding spreekt dan qua dialogen." Blokland verwijst daarbij naar Tarantino's vorige film The Hateful Eight waarin vooral veel werd gepraat.

Geen meesterwerk

Tarantino won in 1994 de Gouden Palm voor Pulp Fiction. Blokland denkt dat de nieuwe film niet datzelfde succes behaalt. "Pulp Fiction was echt een mijlpaal in de filmgeschiedenis. Dat was zo'n andere manier van denken. Inmiddels weten we wel wat hij doet. In principe doet hij iedere keer hetzelfde trucje, maar op een iets andere manier."

Maar al met al noemt Blokland de nieuwe Tarantino een fijne film. "We hebben erg van genoten en veel gelachen. Hij doet een paar bijzondere dingen. Maar het is niet zo'n meesterwerk als Pulp Fiction een kwart eeuw geleden."