Brandstichting bij basisschool Renkum, verdachte aangehouden

Bij een basisschool in Renkum is vanavond brand uitgebroken. De politie zegt dat er sprake is van brandstichting en heeft iemand aangehouden.

De brand bij de Albert Schweitzerschool werd rond 20.15 uur gemeld. Volgens de brandweer vatte het dak van de school vlam. Zeker twee lokalen en de gymzaal raakten zwaar beschadigd. Andere lokalen liepen rook- en waterschade op.

Het is nog onduidelijk of de school morgenochtend open kan, schrijft Omroep Gelderland. De gemeente, de brandweer en de schooldirectie overleggen daar nog over.