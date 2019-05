Nintendo haalt twee games in België uit de handel vanwege gokregels

Nintendo haalt de twee populaire spellen Animal Crossing: Pocket Camp en Fire Emblem Heroes in België van de markt. Het Japanse gamebedrijf heeft dat besloten omdat de Belgische kansspelcommissie de aanschaf van loot boxes ziet als gokken. Dat zijn virtuele schatkistjes met extra voorwerpen erin, zoals kleding of wapens.

Spelers die een loot box kopen, weten van tevoren niet welk voorwerp ze krijgen. De Belgische toezichthouder ziet die games daarom als kansspelen. Mede vanwege het feit dat de spellen vaak populair zijn bij minderjarigen, kunnen gameontwikkelaars een forse boete en gevangenisstraf krijgen als ze de spellen niet aanpassen. De games zijn gratis te downloaden op je mobiel, maar de verrassingspakketjes kosten wel geld.

Nintendo zegt dat in België "de situatie over bepaalde in-gameverdienmodellen" onduidelijk is. Daarom worden ook toekomstige Nintendo-games met soortgelijke verdienmodellen niet meer in België uitgebracht.

Belgische spelers die nog aangeschafte items voor de twee games hebben, zoals Orbs of Leaf Tickets, kunnen deze tot 27 augustus gebruiken. Daarna zijn de games niet meer te downloaden en te spelen in België.

Loot boxes soms al niet te koop

Het is niet voor het eerst dat gameontwikkelaars maatregelen nemen in België. De Amerikaanse producent Electronic Arts stopte er begin dit jaar al met de verkoop van punten voor de populaire voetbalgame FIFA. Gameontwikkelaar Blizzard hield vorig jaar in het land op met de verkoop van loot boxes in de populaire spellen Overwatch en Heroes of the Storm.

NOS op 3 maakte vorig jaar deze video over loot boxes. Er wordt in uitgelegd waarom het volgens de Nederlandse Kansspelautoriteit soms lijkt op gokken: