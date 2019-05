'Bekendheid Jamie Oliver werkte misschien wel tegen hem'

Tegen de BBC zegt een horeca-expert dat de restaurantketen van Jamie Oliver de laatste ontwikkelingen niet kon bijbenen. "Om succesvol te zijn in deze sector moet je je constant aanpassen." El Hamdaoui begrijpt waar die kritiek vandaan komt. "De restaurants zijn in 2008 geopend, dan is het na vijf of zes jaar tijd om de boel goed te herzien. Het is de vraag of dat in Groot-Brittannië voldoende is gebeurd."

Binnen het bedrijf van de Britse chef, de Jamie Oliver Group, was waarschijnlijk genoeg zakelijke kennis in huis, denkt Jaspers, zelf ook restauranteigenaar. "Ik heb ook een hele goede partner die het zakelijke gedeelte regelt. Ik kan hartstikke lekker koken, ik kan er ook nog heel goed over lullen, maar ik ben niet de beste rekenaar."

Bekendheid als nadeel

De goede naam die Oliver de afgelopen jaren opbouwde met zijn televisieprogramma's, kookboeken en campagnes voor gezond eten, bleek geen garantie voor succes. Sterker nog, zijn bekendheid kan juist een nadeel zijn geweest, zegt kok Jaspers.

"Als de naam Jamie Oliver op de deur staat, verwachten mensen toch dat hij er is. Dat is natuurlijk onzin, zeker bij zo'n wereldster. Maar de verwachtingen bij eters zijn heel hoog en als het een keer minder is, vertellen mensen dat graag verder. Als je eenmaal in zo'n negatieve spiraal belandt, dan kan het heel snel gaan."

De Britse chef zal nu moeten kiezen of hij nog meer geld in zijn bedrijf wil steken of ermee stopt. Jaspers: "Je kunt nu de boel wel redden, maar dan heb je over een jaar weer een probleem. Misschien had hij de tijd tegen, of was het net niet goed genoeg. Ik weet het niet."