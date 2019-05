Egyptische oud-UvA-student vrijgelaten uit cel in Caïro

De Egyptische oud-student Rami Sidky van de Universiteit van Amsterdam is voorwaardelijk vrijgelaten uit een cel in Caïro. Dat melden de UvA en Amnesty International in een persbericht.

De gitarist Sidky zat ruim een jaar vast, op verdenking van het meewerken aan een satirisch nummer over de Egyptische president Sisi. Hij werd op 5 mei 2018 op het vliegveld van Caïro gearresteerd en zat sindsdien in voorarrest, op beschuldiging van belediging van overheidsinstanties en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ook vijf anderen werden opgepakt.

Handtekeningen

Docent Vivienne Matthies-Boon van de Amsterdamse universiteit voerde maandenlang actie voor de vrijlating van haar oud-student. Ook Amnesty mengde zich in de actie, en haalde bijna 43.000 handtekeningen op voor zijn vrijlating. Die werden op 10 mei aangeboden aan de Egyptische ambassade in Den Haag. Een dag later werd Sidky door een rechter vrijgelaten, zo is vandaag bekend geworden.

Matthies-Boon zei eerder in het NOS Radio 1 Journaal dat Sidky niets te maken heeft met het satirische nummer Balaha van Ramy Essam, dat kritisch is over president Sisi en de spot hem drijft. Volgens Matthies-Boon speelden Sidky en Essam tot 2013 in dezelfde band, maar scheidden hun wegen na 2015. Essam zit in Zweden.

De 33-jarige Sidky moet zich nog drie keer per week melden op het politiebureau, maar is wel weer thuis. In een brief, gepubliceerd op de UvA-site, schrijft hij dat "woorden tekortkomen" om zijn gevoel te beschrijven. "Het is een jaar geleden dat ik voor het laatst de lucht zag. En nu zie ik hem duidelijk, dankzij jullie. Ik ben meer dan vereerd en dankbaar voor alle steun."