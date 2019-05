Hoe kan het dat 20.000 kinderen een verkeerde eindtoetsuitslag kregen?

Ook haar dochter was het eens met het havo-advies. "Ze vond het niet erg. Ze zei alleen: o ja, verkeerd advies. Maar mam, ik ga gewoon naar de havo."

Toch waren er ook kinderen in haar klas die wel een groot verschil merkten tussen de adviezen. "Op de school waren vrij veel leerlingen die een vmbo-advies hadden gekregen van de school, en een vwo-advies van de eindtoets. En als je je dan niet interesseert in het schoolwerk van je kinderen, dan kan ik me wel voorstellen dat je in paniek raakt."

Ook de zoon van Mariska Seelen, die op school zit in Panningen in Limburg, kreeg een hoger advies te horen. Van school hoorde hij vmbo-k, van de toets vmbo-t/havo. "Wij waren heel trots dat hij hoger had gescoord, want wij dachten altijd al dat hij meer in zich had", zegt Seelen tegen. "Maar toen kreeg hij vandaag die brief mee naar huis... ja, dat is wel jammer."

Niveau A of niveau B?

Seelen heeft een week lang getwijfeld over wat ze moest doen met de toetsuitslag, toen ze nog niet wist dat die fout was. "Mijn zoon gaat in België naar een middelbare school en daar werkt het iets anders. Niveau B is vergelijkbaar met vmbo hier, en niveau A met havo/vwo. Nu twijfelde ik opeens: moet ik hem niet gewoon naar A sturen? Ik ben er echt heel erg mee bezig geweest."

Uiteindelijk besloot gezin Seelen om de zoon gewoon bij niveau B in te schrijven. Daar is ze nu blij mee. "En gelukkig heeft hij er geen last van gehad." Dat is niet te zeggen over de rest van de gedupeerden in zijn klas. "Vijf leerlingen kregen een te hoog advies, en een moet nu naar een andere brugklas. Het is echt heel jammer dat die fout is gemaakt."

De PO-Raad, de koepelorganisatie van basisscholen, en de VO-raad, de koepelorganisatie voor middelbare scholen, willen dat er iets gaat veranderen. De organisaties pleiten voor één toezichthouder op de eindtoetsen. "Nu zijn te veel verschillende partijen betrokken bij de totstandkoming van een eindtoetsadvies. Als dit niet mogelijk is, zou het aantal eindtoetsen weer moeten worden beperkt tot één toets", aldus de VO-raad.