Taakstraffen voor fraude met CBR-examens door Haagse rijschool

Twee broers en een zus uit Den Haag zijn veroordeeld tot taakstraffen van 120 tot 240 uur vanwege oplichting. Ze stalen examenvragen bij het CBR en speelden die informatie door naar klanten van hun rijschool. Die konden daardoor makkelijker slagen voor hun theorie-examen, zonder dat ze de benodigde verkeerskennis hadden.

De examenvragen werden opgenomen met spionagebrillen en andere apparatuur. Celal B. (25) deed daarvoor tientallen keren theorie-examen. Zus Suzan B. (34) verwerkte de gestolen vragen tot lesstof en probeerde ook zelf onder een valse naam examen te doen. Zij kregen daarvoor beiden 120 uur werkstraf.

De hoogste straf, een taakstraf van 240 uur, werd opgelegd aan broer Rifat B. (30). Volgens de rechtbank heeft hij de tienduizenden euro's die werden verdiend met de frauduleuze praktijken witgewassen. Hij krijgt daarvoor ook nog een boete van 40.000 euro. Zijn vrouw, die ook werd beschuldigd van het wegsluizen van geld, kreeg een werkstraf van zestig uur, schrijft Omroep West.

Geld ging naar Turkije

De frauduleuze activiteiten kwamen in 2013 bij toeval op de radar van de politie. Vervolgens werden lange tijd telefoongesprekken afgeluisterd. Een groot deel van het geld werd in beslag genomen toen familieleden van Rifat B. en leden van zijn schoonfamilie in 2014 naar Turkije wilden reizen. Op Schiphol bleek dat vrouwen uit de familie een deel van het geld in hun bh hadden verstopt.

De veroordeelden hebben de fraude altijd ontkend. Maar volgens de rechtbank leveren de afgeluisterde gesprekken samen met getuigenverklaringen en in beslag genomen spullen genoeg bewijs. De rechter zei verder dat de drie gezinsleden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht en dat eigenlijk een celstraf op zijn plaats zou zijn. Omdat de zaak lang bleef liggen, is alleen een werkstraf opgelegd.