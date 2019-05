Abortuswetgeving VS wordt strenger, wankel evenwicht onder druk

De publieke opinie in de VS is tegen het inperken van het abortusrecht. Al tientallen jaren laten peilingen zien dat rond de twee derde van de Amerikanen voor de vrije keuze van de zwangere vrouw zijn. Ongeveer een derde van de bevolking is tegen abortussen in de meeste gevallen. De grootste groep tegenstanders is te vinden onder witte evangelische christenen.

Onlangs sprak Trump een groep religieuze leiders voor het Witte Huis toe. "Samen, bouwen we aan een cultuur die de waardigheid en waarde van het menselijk leven koestert", zei hij. "Elk kind, geboren en ongeboren, is een heilig geschenk van God."

Gisteren waren alle ogen gericht op het Hooggerechtshof omdat er een hoger beroep lag tegen twee recent aangenomen abortuswetten in de deelstaat Indiana. In een van de wetten staat dat een geaborteerde vrucht begraven of gecremeerd moet worden. De andere wet verplicht vrouwen om een echo te laten uitvoeren en daarna minstens 18 uur te wachten voordat abortus wordt gepleegd.

Beide maatregelen zijn door de toenmalige gouverneur van Indiana, de huidige vice-president Pence, in 2016 ondertekend. Maar het hof heeft besloten het hoger beroep uit Indiana voorlopig niet in behandeling te nemen.