Volgende Boekenweek over 'dwarsdenkers', Özcan Akyol schrijft essay

Het thema van de Boekenweek 2020 is 'Rebellen en dwarsdenkers', en schrijver en columnist Özcan Akyol schrijft bij dat thema het Boekenweekessay. Dat heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) bekendgemaakt. Eerder werd al duidelijk dat Annejet van der Zijl het Boekenweekgeschenk schrijft.

Volgens de CPNB is het een "maatschappelijk en relevant" thema. "We hebben dwarse denkers en rebelse schrijvers nodig om taboes te doorbreken en vernieuwing te brengen", zegt directeur Aendekerk. "Özcan Akyol is zo'n persoonlijkheid, iemand die geen blad voor de mond neemt en ons daarmee dwingt om kritisch naar onszelf en de maatschappij te kijken."

Akyol zijn handen gaan jeuken bij dit thema, vertelt hij: