Universiteit Utrecht voert declaratieplafond in voor bestuurders

De drie bestuurders van de Universiteit Utrecht mogen dit jaar in totaal niet meer dan 100.000 euro aan binnenlandse reiskosten declareren. Dat is besloten na een debat tussen de universiteitsraad en het college van bestuur.

Aanleiding voor het debat was de ophef die ontstond na een declaratie van universiteitsvoorzitter Anton Pijpers. Hij declareerde vorig jaar 124.000 euro aan reiskosten, vooral voor ritten met een dienstauto met chauffeur. Volgens een lid van de universiteitsraad waren deze uitgaven buitensporig.

Het plafond van 100.000 euro geldt in ieder geval voor dit jaar. Hoe de regeling er daarna uit komt te zien, wordt later bepaald, meldt RTV Utrecht.

Verhuizen naar Utrecht

De student die aan de bel trok vergeleek de declaraties van Pijpers met die van andere universiteitsbestuurders in 2017. "Hij is de enige die over de 100.000 euro gaat. Twente staat op de tweede plaats met 56.000 euro. Alle andere collegevoorzitters in het land kunnen met 30.000 euro of minder uit de voeten", zei hij tegen RTV Utrecht.



Een woordvoerder van de Universiteit Utrecht gaf in een reactie op de commotie toe dat de reiskosten van Pijpers relatief hoog waren. Maar de universiteit zou in 2018 al maatregelen hebben genomen om dit te verbeteren. De universiteitsvoorzitter zou van plan zijn om te verhuizen van zijn woonplaats Zutphen naar Utrecht, om de reiskosten te drukken.