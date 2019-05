Gevangen Catalaanse separatisten geïnstalleerd als parlementslid

Het is niet eerder vertoond in Spanje. Vijf gevangen Catalaanse politici nemen vandaag plaats tussen de 350 nieuwe parlementariërs in het congres van Madrid. Daar wordt vrijwel zeker besloten dat de separatisten meteen hun zetel weer moeten inleveren.

Het afleveren van de vijf gevangen politici gebeurde vanmorgen buiten het zicht van tientallen cameraploegen voor het Spaanse parlement. Het vijftal ging aan de achterkant naar binnen in onherkenbare auto's van de guardia civil.

Daarna volgde een overdracht aan agenten in burger die erop toezien dat de Catalanen niet praten met journalisten, dat ze niet blijven hangen voor de lunch en na de installatie van het parlement terugkeren naar de gevangenis.

De vijf worden berecht door het Hooggerechtshof voor de organisatie van het onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Maar de rechters kregen een probleem erbij nadat de Catalanen op verkiesbare plaatsen van hun partijen werden gezet. Na de landelijke verkiezingen van april kregen de Catalaanse partijen ERC en JxCAT 22 zetels.

'Politieke gevangenen'

"We hebben als partij in Catalonië de meeste stemmen gekregen. Onze lijsttrekker Oriol Junqueras zit gevangen vanwege de repressie", concludeert Pere Aragonès van ERC in een zijstraatje bij het congres. "Junqueras verdedigt het recht op zelfbeschikking. Dat hij hier vandaag is kun je zien als een overwinning op de onderdrukking. Vandaag zijn we in Madrid, morgen in het parlement van Europa."

Maar los van een nerveuze politie gebeurt er niet veel bij het parlement. Er staan net vijf demonstranten met bordjes waarop "Vrijheid voor de politieke gevangenen" staat. Ze komen uit Tarragona, vertelt Angels Alasà, en ze betalen uit eigen zak honderden euro's om in Madrid te zijn. "Het is bizar wat vandaag gebeurt. Het laat zien dat de rechtsstaat niet functioneert. Ik ben behoorlijk kwaad dat het zover is gekomen."

Van Europa verwacht Alasà weinig. "Brussel zou veel moeten doen. Maar de Catalaanse zaak interesseert ze niet. We zijn een klein landje voor ze."

Puigdemont verkiesbaar

Vermoedelijk vandaag nog beslist de parlementsvoorzitter over de toekomst van de Catalaanse politici. Vrijwel zeker moeten ze hun zetel opgeven vanwege de lopende strafzaak in het Hooggerechtshof. Daar gaat woensdag het proces tegen de Catalanen verder.

De eis van de aanklagers is al bekend: straffen van zeven tot 25 jaar voor het organiseren van het Catalaanse referendum. De verhoren zullen tot half juni duren. De uitspraak wordt in oktober verwacht.

Ook de naar België gevluchte Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont heeft zich verkiesbaar gesteld voor de Europese verkiezingen, die in Spanje zondag worden gehouden. Volgens de peilingen kan hij daar rekenen op een zetel.