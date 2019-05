Ophef Italië over Marokkaanse verdachte dodelijke brand

In Italië is een migrant opgepakt voor brandstichting met dodelijke afloop. Bij de brand in een politiebureau in de buurt van Bologna zijn na een explosie in appartementen boven het bureau twee doden en negentien gewonden gevallen. Zeker twee gewonden zijn er slecht aan toe.

De politie heeft de identiteit van de verdachte nog niet bekendgemaakt. Het zou om een persoonlijke wraakactie gaan.