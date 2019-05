Nieuwe CDA-fractieleider Heerma liep zich warm tijdens formatie

De nieuwe CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma is sinds 2012 Kamerlid. Hij voert het woord over sociale zaken en integratiebeleid. Daarnaast is hij fractiesecretaris.

De naam van Heerma als 'tussenpaus' van het CDA zong al langer rond. Bij de onderhandelingen over het huidige kabinet was hij de secondant van partijleider Buma. Die ervaring kan goed van pas komen bij het leiden van de regeringsfractie in de Tweede Kamer.

Verder zou in Heerma's voordeel zijn dat hij niet de ambitie heeft om over twee jaar, in aanloop naar de Kamerverkiezingen in 2021, de nieuwe partijleider te worden. Dat betekent dat kandidaten voor die post nog even de tijd hebben om zich warm te lopen.

Eerder was Heerma persvoorlichter van de Tweede Kamerfractie en manager bij een zorgverzekeraar. Hij is de zoon van oud-staatssecretaris EnneĆ¼s Heerma, die in de jaren 90 ook fractieleider van het CDA was.