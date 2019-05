Huis rapper Lexxxus beschoten

Het huis en de auto van rapper Lexxxus in Diemen zijn vanochtend vroeg beschoten. Er raakte niemand gewond.

De rapper werd rond 05.00 uur wakker van de knallen. Hij keek uit het raam van zijn slaapkamer en zag een man schieten. Er zouden vijf schoten zijn gelost. Getuigen zagen twee in het zwart geklede mannen wegrennen.

Op Instagram heeft de rapper een foto geplaatst van een kogelgat. Tegen de Amsterdamse zender AT5 zegt hij dat hij geen idee heeft wie erachter zit. Hij heeft naar eigen zeggen geen vijanden, steelt van niemand geld en wil juist positiviteit uitstralen.

De 33-jarige Lionel Dors, zoals zijn echte naam is, werd tien jaar geleden na een woordenwisseling beschoten op het Kwakufestival in Amsterdam-Zuidoost. Hij raakte toen gewond aan een been. Destijds was hij geregeld betrokken bij vechtpartijen, maar de laatste jaren laat hij meer zijn positieve kant zien.