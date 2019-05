CDA-fractie kiest opvolger Sybrand Buma

De CDA-fractie in de Tweede Kamer kiest een nieuwe voorzitter. Naar verwachting wordt het een 'tussenpaus'. In aanloop naar de verkiezingen in 2021 wordt een nieuwe lijsttrekker annex partijleider gekozen.

Dat is nodig omdat de huidige CDA-leider, Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden wordt. Buma leidt nu ook de CDA-fractie. Namen die worden genoemd van mogelijke opvolgers zijn onder anderen die van de Kamerleden Pieter Heerma en Madeleine van Toorenburg.

Kroonprinsessen

Ook staatssecretaris Raymond Knops wordt wel genoemd. Hij zou zijn post in het kabinet moeten opgeven om de Kamerfractie te gaan leiden. Vrijdag zei hij dat dit "niet aan de orde" is.

Voor het partijleiderschap zoemen vooral de namen van minister Hoekstra van Financiƫn en vicepremier De Jonge rond. Staatssecretaris Keijzer heeft gezegd dat zij ook wil meedoen aan een lijsttrekkersverkiezing. Er zijn niet alleen kroonprinsen, maar ook kroonprinsessen, stelt ze.

De fractie komt later vanochtend bij elkaar. Aan het einde van de morgen wordt witte rook verwacht.