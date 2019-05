Kabinet trekt ruim 35 miljoen euro uit voor 'parels van ons erfgoed'

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap trekt 35,5 miljoen euro uit voor het herstellen en verduurzamen van rijksmonumenten. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam krijgt het meeste geld: 7,5 miljoen euro.

Het geld is volgens minister Van Engelshoven bedoeld om de locaties beter toegankelijk en duurzamer te maken. "Ze zijn de parels van ons erfgoed en met een extra investering kunnen we de gebouwen geschikt maken voor de toekomst."

Boijmans van Beuningen liep recent een miljoenenschenking mis. De filantropische stichting Droom en Daad wilde naar verluidt 40 miljoen euro aan het museum doneren, maar eiste in ruil daarvoor wel twee zetels in de raad van toezicht. Dat ging gemeente Rotterdam te ver.

Naast de 7,5 miljoen euro voor het museum gaat er ook 4 miljoen euro naar Diergaarde Blijdorp. Op het terrein van het dierenpark staan 21 rijksmonumenten, schrijft RTV Rijnmond.

12 monumenten

Ook Artis krijgt 4 miljoen euro van het ministerie. In de dierentuin staan 27 monumenten, variƫrend van gebouwen tot vijvers en standbeelden. Verder krijgen de Portugese Synagoge in Amsterdam en de Portugees-Joodse begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel samen 2 miljoen euro, meldt NH Nieuws. De museumhuizen van Hendric de Keyser en landgoed Elswout bij Haarlem ontvangen beiden een half miljoen euro.

Verder krijgen Kasteel Amerongen in Utrecht en Landgoed Middachten in Gelderland elk 2 miljoen euro van het Rijk. Het Waterloopbos in Marknesse en Stichting Oude Groninger Kerken kunnen allebei rekenen op een half miljoen euro.