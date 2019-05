'Hulphonden werken 24/7, ze moeten eigenlijk een cao krijgen'

Hulphonden of blindengeleidenhonden kent bijna iedereen wel, maar dieren worden op veel meer manieren ingezet in de zorg. Daar moeten regels voor komen, vindt de Raad voor de Dierenaangelegenheden (RDA).

Op steeds meer plekken in de zorg worden dieren ingezet bij een behandeling. Het aantal zorgboerderijen groeit, er zijn therapiesessies met paarden en steeds meer hulphonden voor kinderen met ADHD. Cijfers over hoe vaak dieren worden gebruikt zijn er niet, maar volgens de RDA neemt de populariteit toe.

Nederland kent geen regels over de inzet van de dieren in de zorg en daardoor komen volgens de raad misstanden voor, vooral door onkunde. Zo weten de zorgverleners niet altijd genoeg over het gedrag en de verzorging van een hond of paard, of wordt een dier te zwaar belast.

Dieren-cao

De RDA vindt dat het allemaal veel professioneler moet. De dieren moeten goed worden geselecteerd en ze moeten een goede opleiding krijgen. En ook als ze eenmaal worden ingezet in de zorg, is monitoring van groot belang, zegt gezondheidspsycholoog Nienke Endenburg, die ook in de raad zit.

"De vraag is bijvoorbeeld of de dieren last hebben van stress. Hulphonden zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week aan het werk. Maar ook die hebben vrije tijd nodig. Je kunt ze zien als medewerkers en die zouden eigenlijk ook een cao moeten krijgen."

Het welzijn van de dieren is volgens haar ook van belang voor de mens. "Want als dieren niet goed in hun vel zitten, is de kans op bijvoorbeeld bijtwonden of trapincidenten groter."

Effect

Er wordt gezegd dat de inzet van dieren bij allerlei therapie├źn en behandelingen effect heeft, maar de RDA zet daar vraagtekens bij. Onderzoeken die zijn gedaan naar het nut van dieren in de zorg waren bijvoorbeeld heel beperkt of er waren geen conclusies uit te trekken. De raad vindt dat er meer grondig onderzoek moet worden gedaan.

De Raad voor Dierenaangelegenheiden is een onafhankelijke raad van deskundigen die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit adviseert over dierenwelzijn en ethische vraagstukken.