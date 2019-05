Wekdienst 21/5: Gevangen Catalaanse politici beëdigd en auteur Boekenweekessay bekend

Ander nieuws uit de nacht:

De Jemenitische Houthi-rebellen zeggen dat ze een drone-aanval hebben uitgevoerd op een luchthaven in Saudi-Arabië.

Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben het recht om de oude belastingaangiften van president Trump in te zien, zo bepaalde een federale rechter.

Joko Widodo is officieel herkozen als president van Indonesië, nadat de kiescommissie bekend had gemaakt dat Widodo 55,5 procent van de stemmen heeft gekregen.

En dan nog even dit:

De Britse prins William vindt dat mannen openlijker moeten praten over hun emoties. Ook zouden mannen zich kwetsbaarder moeten opstellen volgens de prins. Maar volgens psychiater en filosoof Damiaan Denys gebeurt dat vaak al en zegt de oproep meer over de prins zelf dan over mannen in het algemeen, zei hij in het radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Denys, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, zegt dat mannen net zo vaak emoties delen als vrouwen. "Het is alleen zo dat vrouwen het aan meer mensen vertellen", zegt hij.

Volgens Denys is William opgegroeid in "een heel aparte" omgeving: "In Groot-Brittannië hebben ze al een heel bijzondere relatie met emoties, daarnaast is hij lid van het koningshuis, hij heeft zijn moeder verloren, en lijkt hij in een wat stijve omgeving te zitten. Ik kan me dan ook niet van de indruk ontdoen dat Williams hier iets over zichzelf zegt, over zijn onvermogen in zijn kleine omgeving, om iets te kunnen delen."