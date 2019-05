Kritisch theater booming in Rusland: 'Leven zonder ironie is hier onmogelijk'

Het publiek barst in lachen uit in het Taganka Theater in Moskou. De musical die wordt opgevoerd is losjes gebaseerd op het kinderboek Alice in Wonderland - 'Vlucht, Alisa, vlucht!' Het is een gedurfde musical met een politieke twist. Dit soort musicals zijn booming, vooral in het Taganka Theater.

In de musical ontsnapt de Russische Alisa uit haar gevangenis met de hulp van het Witte Konijn. Ze reist vervolgens door een 'Wonderland', dat erg lijkt op het Rusland van vandaag de dag. Zo moet ze overal haar identiteitspapieren laten zien, en kondigt de 'Hartenkoningin' een verbod op 'alles' aan.

Irina Apeksimova, artistiek directeur van het theater, vertelt: "In de vier jaar dat ik hier werk, zijn er misschien maar twee projecten niet goedgekeurd. Dat is slechts een druppel in de zee van alles wat we wél konden doen."

Ondanks het feit dat er dus relatief veel vrijheid lijkt te zijn in het theater, treden de autoriteiten steeds harder op tegen kritiek. Kritiek op de staat, de president, de kerk - het wordt niet op prijs gesteld. Als die toch wordt geuit op de planken, bestaat de kans dat de geheime dienst FSB of de politie een inval doet en mensen arresteert.

David Jan Godfroid ging langs bij het Taganka theater, om te kijken hoe je in Rusland tóch je kritische stukken kan vertonen, zonder vervolgd te worden: