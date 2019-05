'Nieuwe drone-aanval Houthi-rebellen op Saudiërs'

De Jemenitische Houthi-rebellen zeggen dat ze een drone-aanval hebben uitgevoerd op een luchthaven in Saudi-Arabië. Op het vliegveld in Najran zou ook een militaire basis zijn. De drone was naar verluidt gericht tegen een wapenopslagplaats.

Saudische media meldden eerder op de dag dat Houthi-rebellen hadden geprobeerd een burgerdoel in Najran te bombarderen. Afgaande op berichtgeving door The New York Times, vorig jaar, zijn er in die plaats ook Amerikaanse elite-eenheden actief om Saudi-Arabië te steunen in de oorlog tegen de Houthi's in Jemen.

Ook vorige week voerden de sjiitische rebellen een drone-aanval uit op Saudi-Arabië. Toen was een oliepijplijn doelwit. Volgens Riyaad handelden de Houthi's in opdracht van Iran. Dat land steunt volgens Saudi-Arabië de rebellen in Jemen, maar hoe concreet die steun is is onduidelijk.

De Saudiërs beschuldigden de Houthi's er deze week ook van raketten te hebben afgevuurd richting Mekka. De projectielen zouden zijn onderschept. De rebellen spreken tegen dat ze Mekka als doelwit hadden.

Saudi-Arabië voert een coalitie aan die sinds 2015 probeert om de Houthi-rebellen terug te dringen. De internationaal erkende regering werd het jaar daarvoor verdreven uit de hoofdstad Sanaa. Door de oorlog is in Jemen nu de grootste humanitaire crisis ter wereld, zeggen de Verenigde Naties.