Trump verliest slag om belastinggegevens

Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben het recht om de oude belastingaangiften van president Trump in te zien. Dat heeft een federale rechter bepaald.

Volgens de rechter, de nog door Trumps voorganger Obama benoemde Amit Mehta, willen de Democraten met het verzoek de wetgeving op het gebied van transparantie aanscherpen en is het daarmee te rechtvaardigen. Mehta oordeelde dat het niet aan hem is om te bepalen of de Democratische pogingen politiek gemotiveerd zijn.

Trump heeft meteen aangekondigd dat hij in beroep gaat. Volgens zijn advocaten gaan de Democratische Congresleden hun boekje te buiten door zijn belastingaangiften op te vragen. Ook pogingen van de Democraten in het Huis om financiƫle gegevens van Trump bij Deutsche Bank op te vragen worden aangevochten door de president en zijn familie.

De Democraten hebben in het Huis van Afgevaardigden de meerderheid overgenomen van de Republikeinen en hebben een reeks van onderzoeken naar Trump in gang gezet, onder meer over zijn belastingaangiften en zijn zakenimperium.