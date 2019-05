20 jaar Marktplaats: honderdduizenden advertenties, maar niet erotisch

"Wij waren een kringloopwinkel voor het hele gezin en we wilden dat Marktplaats dat ook zou zijn. Een van de belangrijkste trekpleisters voor de website waren echter de erotische advertenties en die wilden we niet meer. Dat was best een risico, want Marktplaats was al druk door die advertenties. Sex sells", vertelt Cebas.

Maar de mannen hadden een missie: dat Marktplaats zo erg familiegericht zou zijn, dat de EO Visie ooit een stukje over hun bedrijf zou kunnen schrijven. Dus schrapten ze de erotiek. Dat bleek een goede keuze. "Doordat we ons richtten op het hele gezin zijn we uiteindelijk doorgegroeid."

En werd er een stuk in de EO Visie over ze geschreven.

Succesvol feestje

In 2000 had Cebas voor het eerst het idee dat ze bezig waren met iets succesvols. "Iemand vroeg me op een feestje wat ik deed. Ik zei: 'iets met internet en advertenties'. Hij reageerde met 'o, zoiets als Marktplaats?'" Het geheim van de website zat in het gemak. "Het was overzichtelijk en er was geen registratiesysteem. Ook laadde de site snel."

Marktplaats startte in een oud donker kantoor, met tweedehands meubels. Frank Cebas leidt je rond: