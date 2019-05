'Arcade' van Songfestivalwinnaar Duncan Laurence breekt Spotify-record

Duncan Laurence heeft een Spotify-record gebroken, omdat zijn Songfestivallied Arcade gisteren 1,24 miljoen keer is gestreamd. Daarmee is Arcade op de streamingdienst het nummer dat in Nederland het vaakst binnen 24 uur is afgespeeld.

Het vorige record stond op de naam van Frenna en Lil' Kleine met hun liedje Verleden Tijd. Dat werd binnen een dag 930.000 keer beluisterd.

Het is niet het eerste goede nieuws voor Laurence sinds hij zaterdagavond in Tel Aviv het Eurovisie Songfestival won. Gisteravond werd als bekend dat Arcade platina was geworden. Dat houdt in dat van de single minstens 80.000 exemplaren zijn verkocht, fysiek of online. Daarbij tellen ook streams bij muziekdiensten mee, zoals Apple Music of Spotify. 150 streams staan gelijk aan één download.

Over de grenzen

Arcade is gisteren wereldwijd ruim 2,8 miljoen keer gestreamd op Spotify. Dat zijn veel meer streams dan de winnares van het Eurovisie Songfestival van vorig jaar binnenhaalde een dag na de finale. Het liedje Toy van Netta Barzilai werd toen 1,1 miljoen keer beluisterd.

Laurence' lied is vandaag op nummer veertien binnengekomen in de Global Top 50 van Spotify. Het liedje is ook beluisterd in Japan en Amerika. Arcade is te vinden op verschillende internationale afspeellijsten, zoals Pop Rising.