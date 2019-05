OM eist werkstraf voor politiechef die zich liet trakteren op dure uitjes

Tegen een 58-jarige oud-politiecommissaris uit Eindhoven is een werkstraf van 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf geëist. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij zich schuldig gemaakt aan corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. Een zakenman die de commissaris zou hebben omgekocht, hoorde dezelfde straf eisen.

De zakenman is Otto V., directeur van een beveiligingsbedrijf. Hij zou politiechef Peter van den E. zeker zeven jaar in de watten hebben gelegd omdat die betrokken was bij de aanschaf van cameratoezichtsystemen door de politie.

Ruim 34.000 euro

Volgens het OM werd Van den E. onder meer getrakteerd op lange verblijven in het Franse landhuis van de ondernemer, een reisje naar Canada en racen met snelle auto's op een circuit in België. Ook reed hij in een dure leaseauto. Het OM wil ruim 34.000 euro van hem terug hebben.

Beide verdachten ontkennen de belangenverstrengeling, schrijft Omroep Brabant. De verblijven in het landhuis in Frankrijk waren privé en met de dure BMW waarin de politiecommissaris reed was niets mis. "Ik mocht dat en daar heeft nooit iemand een probleem van gemaakt", zei Van den E. in de rechtbank.

Hij is boos op de politie, die hem na een schorsing, en uiteindelijk ontslag, hard liet vallen. Hij werkt inmiddels voor een van de bedrijven van V. Vrijdag gaat de rechtszaak tegen de mannen verder. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.