Er stierven deze winter minder bijenvolken dan in de vorige winters

Het gaat weer iets beter met de bij. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van de universiteit van Wageningen onder bijenhouders. Afgelopen winter stierf ongeveer 9 procent van de bijenvolken in Nederland. In de twee jaren daarvoor was dat nog rond de 15 procent.

"De mate waarin wintersterfte optreedt, is een indicatie van de gezondheid van bijenvolken", zegt Bram Cornelissen tegen Omroep Gelderland. Hij is bijenonderzoeker bij Wageningen University & Research (WUR). De oorzaak van de daling is niet onderzocht.

Volgens de onderzoeker spelen externe oorzaken zoals ziektes of gif voor gewassen een rol, maar is ook het bewustzijn toegenomen. De afgelopen jaren steeg het aantal imkers en zij worden ook steeds professioneler. "Het begint altijd met het goed houden van dieren. Dat is het belangrijkst."

Ook het bewustzijn onder de bevolking en bij gemeenten zorgt voor een beter landschap voor de bij. "Meer bloemen in de tuin, maar ook het planten van bepaalde bomen langs de weg helpt."

Niet achterover leunen

Tot 2013 was de bijensterfte nog een stuk hoger: meer dan 20 procent. Na een daling was er de laatste twee jaar opnieuw een piek te zien, die nu dus wellicht teniet is gedaan. "Bijenhouders geven zelf aan dat een sterfte onder de 10 procent acceptabel is", zegt Cornelissen. "Het is belangrijk om bijenvolken gezond te houden, ze leveren immers een belangrijke bijdrage aan de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen en wilde planten."

Toch zijn de goede resultaten van afgelopen winter nog geen reden om achterover te leunen, vindt voorzitter Jos Lansink van de imkervereniging uit Oost-Gelre. "De monocultuur neemt nog steeds toe, en de biodiversiteit is geminimaliseerd." Hij ziet dat de sterfte van bijenvolkeren heel verschillend is per imker. "De een heeft er bijna geen last van, de ander heel veel. Het is moeilijk aan te wijzen waar het aan ligt."

De universiteit van Wageningen houdt elk jaar een enquête onder Nederlandse bijenhouders. Bijna 2000 bijenhouders met in totaal 15.900 bijenvolken vulden de vragenlijst deze keer in.