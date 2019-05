Madonna's optreden is op haar eigen YouTubekanaal niet meer zo vals

Het was naast de winst van Duncan Laurence misschien wel het meest besproken onderdeel van het Eurovisie Songfestival: het onzuivere optreden van Madonna. Twitteraars, zangdeskundigen en internationale media vielen over de zangkunsten van de 'queen of pop'. Maar op het filmpje dat Madonna zelf van haar optreden op YouTube heeft gedeeld, valt het ineens wel mee met de onzuivere noten. Het lijkt erop dat ze wat aanpassingen heeft gedaan aan het origineel.

Luister zelf of je het verschil hoort. Dit is de versie van het optreden dat door Madonna zelf op YouTube werd gezet: