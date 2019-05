Ggz Eindhoven niet verantwoordelijk voor dood patiënte

Een ggz-instelling in Eindhoven is vrijgesproken van schuld aan de dood van een 29-jarige patiënte, die in 2013 overleed aan hartproblemen op de afdeling spoedeisende psychiatrie. De officier van justitie had een boete van 25.000 euro geëist tegen de GGzE, omdat er een te hoge werkdruk was. Het betrokken personeel kan volgens de rechter wel verantwoordelijk worden gehouden, maar de instelling niet.

De vrouw was in 2013 opgenomen op de afdeling spoedeisende psychiatrie. De zorg voor haar werd overgelaten aan een onervaren arts die sinds drie weken in opleiding was. Volgens het Openbaar Ministerie was dat vanwege personeelsgebrek.

De patiënte kreeg het antipsychosemiddel clozapine toegediend, waarvoor ze overgevoelig was. Uiteindelijk kreeg ze een hartspierontsteking en overleed ze. Volgens onderzoekers kwam dat mogelijk door de clozapine.

Mogelijk in hoger beroep

GGzE heeft volgens de rechter wel aan alle voorwaarden voldaan en mocht er daarom van uitgaan dat de artsen goede zorg zouden verlenen. "Tijdens de opname is heel veel niet goed gedaan. Door een aantal personen is op meerdere momenten niet goed gehandeld."

Volgens de rechter is de patiënte slachtoffer geworden van de slechte communicatie tussen het betrokken personeel. De rechter zegt dat de patiënte had doorverwezen moeten worden voor verder onderzoek. "Dan had zij meer kans gehad om het te overleven."

Het OM had de instelling aangeklaagd en niet de betrokken medewerkers. De rechter heeft daarom alleen gekeken naar de mogelijke schuld van de instelling als geheel. In 2015 kregen de behandelend arts en de leidinggevende psychiater al wel een waarschuwing van de tuchtrechter. Het is nog niet bekend of het OM in hoger beroep gaat.