Rel Zweedse rechts-populisten na beschuldiging wangedrag lijsttrekker

Het is hommeles bij de Zweden Democraten, de rechts-populistische partij onder leiding van Jimmy Akesson. In de week van de Europese verkiezingen is de nummer vier van de kandidatenlijst, Europarlementariƫr Kristina Winberg, in ongenade gevallen. Ze is niet alleen van de lijst gehaald, maar ook geroyeerd als partijlid. Winberg zat sinds 2014 in het Europees Parlement.

Haar wordt verweten dat ze disloyaal is geweest en zich bij herhaling onverantwoordelijk heeft gedragen. Maar de krant Expressen schrijft dat de partij een andere reden heeft om Winberg de laan uit te sturen: ze is vorig jaar op een partijbijeenkomst getuige geweest van een incident waarbij Peter Lundgren, lijsttrekker bij de Europese verkiezingen, een vrouw bij haar borsten greep.

Winberg zegt tegen de krant dat ze het incident bij de partijleiding heeft gemeld, niet omdat ze de partij schade wilde toebrengen, maar omdat ze het onacceptabel vond wat Lundgren deed. Ze denkt dat de Zweden Democraten haar wegsturen om met haar af te rekenen. Bij de partijleiding had ze een punt gemaakt van haar plaats op de lijst: ze had gehoopt dat ze een hogere plek zou krijgen dan vierde.

Lundgren en Winberg zijn momenteel de enige twee leden namens hun partij in de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers. Voor Nederland zitten de ChristenUnie en de SGP in die fractie.

Overdreven

Tegenover de publieke omroep SVT bevestigt ze dat ze op de bewuste bijeenkomst was en dat ze met de vrouw in kwestie over het incident heeft gesproken. Dat gesprek nam ze zelfs op op haar mobiele telefoon, maar die is naderhand gestolen. Verder wil ze er niet op ingaan.

Lijsttrekker Lundgren vindt de ophef overdreven. Hij bevestigt dat hij zijn handen op de borsten van de vrouw heeft gelegd, maar hij was dronken en had geen seksuele bijbedoelingen, zegt hij tegen de Zweedse radio.

Naar eigen zeggen heeft hij de vrouw niet betast en is hij nog altijd bevriend met haar. Volgens hem heeft het vertrek van Winberg niets met het voorval te maken. Partijleider Akesson heeft zijn steun betuigd aan Lundgren.