Na koffiebeker ook waterflesje(s) gespot in middeleeuws Game of Thrones

Dat er opnieuw zo'n fout wordt gemaakt, is opmerkelijk. Zender HBO heeft een heel team in dienst dat ervoor moet zorgen dat het decor compleet in orde is. Het budget voor de productie van het achtste seizoen wordt geschat op 90 miljoen dollar, zo'n 15 miljoen dollar per aflevering.

Beelden van de waterflesjes leidden tot hilariteit op sociale media. Zo verbasterde CNN de ondertitel van Game of Thrones al tot A Song of Coffee and Water.

Bij de vorige vergissing bood HBO uitgebreid excuses aan, nadat in de vierde aflevering van het laatste seizoen een koffiebeker op tafel was blijven staan bij een banket in een kasteel. De zender verwijderde de beker digitaal uit de bewuste scene, zodat fans die de aflevering terugkijken het karton niet meer zien.